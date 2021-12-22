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四大公投
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四大公投4/300

拜登新印太架構 外交部：深化台美經貿關係契機

2021/12/22 21:49
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（中央社記者鍾佑貞台北22日電）外交部長吳釗燮明天赴立法院專案報告。根據報告內容，拜登政府提出新的「印太經濟架構」等經貿倡議，為深化台美經貿關係提供重要契機；外交部將與相關部會努力，增進台美經貿關係。

吳釗燮明天上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」，並備質詢。

報告書指出，公投結果獲美國政府及國會等友人正面回應，美國媒體、公眾輿論及智庫學者也對萊豬公投結果持正面評論，如美國媒體「美國貿易內情」（Inside U.S. Trade）報導，公投結果化解台美間可能引發的貿易衝突。

報告書說，拜登政府提出新的「印太經濟架構」（Indo-Pacific economic framework）及「重建更好世界」（Build Back Better World）等經貿倡議，為深化台美經貿關係提供重要契機。

報告書表示，外交部將持續與行政院經貿談判辦公室及經濟部等相關部會共同努力，穩健增進與美方雙邊及多邊的經貿合作關係，包括以台美雙邊貿易協定（BTA）的長期目標累積動能，並積極尋求參與區域經濟整合。

在公投後台日關係展望方面，報告書指出，台灣正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，日本是CPTPP 11個成員國中聲援台灣力道最強者。

報告書說，台灣與日本目前以「堆積木」方式積極推動簽署各項經貿協議，未來雙邊將持續在友好氛圍下強化各領域的合作，擴大經貿、投資、教育、文化、防災、搜救、能源及科技等實質合作關係。（編輯：林克倫）1101222

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