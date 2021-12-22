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反萊豬公投未過 美參議員期待擴大與台灣貿易

2021/12/22 07:10
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（中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電）反萊豬公投未過關，美國資深聯邦參議員葛拉斯里今天推文感謝台灣政府與人民展現的友誼，表示他期待看到美台貿易擴大。他也強調，中國對台恫嚇讓美國人民感到憤慨。

台灣12月18日對重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4大公投案進行投票，4項議題不同意票皆高於同意票，都沒有通過。

同時擔任美國聯邦參議院財政委員會與農業、營養和林業委員會成員的葛拉斯里（Chuck Grassley）今天推文表示，台灣人拒絕可能推翻總統蔡英文開放高品質美豬進入台灣決定的公投，對此他感謝台灣政府與人民的友誼。

代表美國農業大州愛荷華、擔任參議員長達近41年的葛拉斯里說，他期待看到與台灣貿易進一步擴大，美國也需要讓北京了解，「我們美國人對中國對台灣的恫嚇感到憤慨」。

同樣代表愛荷華州的共和黨籍眾議員辛森（Ashley Hinson）也推文表示，台灣是美國在民主上的夥伴，且持續是愛荷華豬農的強健出口市場。

辛森強調，美國忠於對台灣的承諾，必須持續起身對抗共產中國。（編輯：黃自強）1101222

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