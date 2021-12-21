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四大公投
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四大公投4/300

萊豬公投未過 外交部：與美就經貿議題深化合作

2021/12/21 12:47
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（中央社記者鍾佑貞台北21日電）四大公投案18日投票，反萊豬等四案均未通過。外交部今天表示，將持續在台美共享的良好基礎上，深化雙邊在各項關鍵性經貿議題的合作。

四大公投案18日投票，都沒有通過。外交部發言人歐江安今天在線上例行記者會，回應公投後台美經貿關係相關提問時做上述表示。

她說，台美全球夥伴關係緊密友好，雙方就經貿議題的溝通管道一向順暢。公投後，美國國務院及美國在台協會台北辦事處都表示，將與台灣就食品、農產品出口等相關議題持續尋求建設性互動。

歐江安指出，就像總統蔡英文公投當晚的說明，公投沒有輸贏，只有全民意志的展現，讓台灣的民主更強韌穩健。這次台灣舉行公投，不僅再次見證台灣民主制度的成熟，公投結果更傳遞台灣人民希望走向世界、積極參與國際的意願。

她表示，外交部會與行政院經貿談判辦公室及經濟部等相關部會共同努力，透過台美貿易暨投資架構協定（TIFA）、經濟繁榮夥伴對話（EPPD）等平台，在台美共享的良好基礎上，持續深化與美方在各項關鍵經貿議題的合作。（編輯：郭無患）1101221

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