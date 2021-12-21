侯友宜：公投已經投出來了就尊重結果

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4大公投結果未過關，國民黨內部檢討聲不斷。新北市長侯友宜（中）21日受訪表示，公投已經投出來了就尊重結果。包括他也要自我反省跟檢討，檢討過後，大家一切要放下，團結往前走。中央社記者王鴻國攝 110年12月21日

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（中央社記者王鴻國新北21日電）4大公投後引發藍營檢討聲，新北市長侯友宜今天表示，公投已經投出來了就尊重結果。包括他也要自我反省跟檢討，檢討過後，大家一切要放下，團結往前走。

4大公投結果未過關，國民黨內部檢討聲不斷，中廣董事長趙少康表示，國民黨輸在中央沒資源而諸侯又各自為政。侯友宜今天視察土城員和段青年社會住宅時接受媒體聯訪，媒體詢及有關趙少康認為侯友宜的千字文是這次影響公投關鍵等問題。

侯友宜表示，謝謝大家的批評跟指教，他會努力好好把現在市長的工作給做好，不辜負市民所託付。其實，公投已經投出來了，就尊重結果。

媒體追問國民黨這次公投不盡理想主因？侯友宜表示，大家都會自我檢討，包括他本人也要自我反省跟檢討，檢討過後，大家一切要放下，團結往前走。

他表示，中央有權力，但也有相對的責任，公投後，「中央應該告訴我們，萊豬的把關如何做到更好；電力的問題會不會影響到產業發展；國家的安定，大家如何團結往前走」，這是每一個人都要去思考。

侯友宜表示，包括中央、地方，大家還是要齊心齊力，為人民做出有感的政績。民眾最關心的是薪水、物價，還有經濟及防疫，這些才是民眾要的，所以大家應努力朝這個方向去做。（編輯：李錫璋）1101221