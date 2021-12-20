有中火又新設電廠 盧秀燕：對台中不公平

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）四大公投案落幕，台中市長盧秀燕表示，公投就是人民做主，對結果沒有評論。但台灣能源政策不是各發各的電，全國用電需求獨獨加在台中，除中火又新設1座電廠，對台中不公平。

四大公投落幕，台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍台中市議員王立任、張耀中、張玉嬿聯合質詢，詢問盧秀燕對公投看法。王立任指出，四大公投盧秀燕先前均未表態，也沒參加國民黨選前之夜，難道是知道市民重視經濟問題，也了解三接不做將影響台中空氣嗎？

盧秀燕答覆，公投就是人民作主，無論大家認不認同，一定要尊重，她對公投結果沒有評論。

盧秀燕也說，許多議員提到台中的電力不足，有企業要來台中投資擔心用電不夠，台灣能源政策不是各自發各自的電，台中火力發電廠目前是最大電廠，台北市高度工商發展但沒有電廠，全國用電需求獨獨加在台中上，對台中太不公平。

盧秀燕指出，除了中火現在又批准1座中嘉，未來有14部機組7支煙囪2個發電廠，台中何其沉重。她拜託議員幫忙，第2座電廠可否不要在台中。

王立任表示，盧秀燕一直用模糊資訊誤導，中央已經要用天然氣組取代台中的燃煤機組，但盧秀燕說要先關燃煤再蓋燃氣，牽涉到機組使用期限，期限到自然拆除，而盧秀燕仍強調未來台中電廠排碳量會比現在高，事實是燃氣會取代燃煤，請盧秀燕不要爭辯。

另外，張耀中指出，市府今年大力查察萊豬、牛，比去年增加逾2萬件。結果只有10件豬肉產品未標示原產地；1件牛肉檢出萊劑超標。市府用了大量的檢驗人力和資源，做了不符合查察比例原則的動作。

盧秀燕表示，市府動用眾多人力、物力強力稽查，是她對市民的承諾，「一定要強力維護食安」，市府稽查能量倍增，即使國家開放微量萊克多巴胺，市府不會鬆手，會透過強力稽查及公開稽查內容，公布販賣具萊劑肉品的商家，讓市民了解並有所選擇。（編輯：謝雅竹）1101220