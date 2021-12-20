林為洲：藍營公投策略錯誤造成與地方首長矛盾

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（中央社記者王承中台北20日電）四大公投落幕，國民黨立委林為洲今天表示，國民黨只推出「反萊豬」跟「公投綁大選」兩項公投案，後來卻喊「四個都同意」，犯了最大策略上的錯誤，造成新北市長侯友宜等縣市長跟黨中央的矛盾。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投昨天投票，不但全部未通過門檻，同意票也都輸給不同意票。反萊豬公投領銜人林為洲辭去國民黨副秘書長職位，以示負責。

林為洲今天在立法院接受媒體訪問指出，國民黨確實在四大公投犯了嚴重的策略錯誤，造成只有藍綠對決的基本盤出來投票，總投票率41%，估計就是藍綠最基本的盤勢。

輸掉原來的贏面，總是要有人負責，林為洲指出，作為國民黨副秘書長、也是公投小組執行長，他第一時間就辭去職務，表示沒有做好。

他表示，現在找戰犯沒有切中要點，問題是策略的錯誤。國民黨只推出「反萊豬」跟「公投綁大選」公投案，後來喊成「四個都同意」，全面對抗民進黨的「四個不同意」，就犯了最大策略上的錯誤，後來才造成新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙等縣市長跟黨中央的矛盾。

林為洲指出，國民黨如果一開始就回到推動自己提出的兩個公投案，就沒有後面的矛盾，一開始的策略錯誤是最致命的，到最後開票結果也看到，確實如民進黨的節奏，變成藍綠大車拚的基本盤對決，在全國綠大於藍的情況下，藍營大敗也是意料中的事。

對於國民黨主席朱立倫率先喊出「四個都同意」沒有跟黨內溝通的說法，林為洲表示，這是誤會。公投小組之前討論到相關策略，當時他堅持資源有限，要集中火力，推動最能讓民眾有感的反萊豬公投，但小組開會是採合議制，他的意見未被採納。（編輯：郭無患）1101220