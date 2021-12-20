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四大公投
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四大公投6/300

韓媒報導台灣公投翻盤：中國壓迫下強化與美聯盟

2021/12/20 14:19
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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）多家韓媒報導，台灣日前舉辦的4項公投皆意外翻盤，顯示民眾支持執政黨；報導並就反萊豬公投未過關分析，台灣民眾在面臨中國壓迫下，選擇強化與美國的同盟關係。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離案等四大公投案在18日的公投結果皆為不同意票較高。韓媒將這次公投視為蔡英文政府的「期中考」，中央日報指出，根據這次公投結果，執政的民進黨在明年地方選舉及2024年的大選中都具有優勢。

韓民族報導稱，主導這次公投的最大在野黨國民黨繼去年大選慘敗後，這次再度證明「給政府教訓」的口號已經無法奏效，明年選戰策略勢必得重新修正。

韓媒報導多聚焦於反萊豬公投，朝鮮日報今天以詳細報導（zoom in）分析，這次公投結果顯示，對於政府在重視與美關係考量下做的進口萊豬決定，台灣人民多理解支持。

報導指出，為促進與美國締結自由貿易協定（FTA），蔡政府宣布開放進口美國豬肉，但遭在野黨國民黨以人民健康為由，強力反對含有萊克多巴胺的美豬進口，從這次公投結果來看，台灣人民選擇了強調在中國武力壓迫下，強化與美國關係的執政黨。

這次公投前，多家民調顯示通過可能性較高，但最終全數翻盤未通過。韓媒指出，這次結果除給予蔡政府推動政策更大助力，對中國而言可能大感不滿，恐怕再度加深兩岸對立。

朝鮮日報及東亞日報都引述中國官媒環球時報一篇社論，文中主張民進黨犧牲國民健康，與美國站在同一陣線，批評民進黨「為引進外來勢力，什麼都能給」。（編輯：韋樞）1101220

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