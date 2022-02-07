公投補選罷免都輸 馬英九籲國民黨要改革團結

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（中央社記者王承中台北7日電）前總統馬英九今天表示，四大公投、中二立委補選、立委林昶佐罷免投票國民黨都輸，一定要痛切檢討失利原因，徹底改革並加強團結。地方選舉馬上要到，呼籲黨內集合一切力量，幫助黨中央推動改革團結。

馬英九今天出席國民黨新春團拜，他在致詞時表示， 從去年底今年初，四大公投、中二立委補選、立委林昶佐罷免投票，很遺憾國民黨都輸了。民進黨多數暴力、濫權執政的氣焰必然更加高漲。種種跡象顯示，民進黨正在快速的走向獨裁。

馬英九指出， 國民黨身為最大反對黨，一定要痛切檢討公投、補選、罷免失利的原因，徹底改革並且加強團結，才能有效監督只會鬥爭、不顧民生的蔡政府。

他表示，2022地方選舉馬上就要到來，民進黨必然更加肆無忌憚。他請求各位黨內先進同志集合一切力量，幫助國民黨主席朱立倫推動改革團結，讓國民黨再次成為民眾的選擇。

馬英九指出，蔡政府打壓異己的手段早已違反民主國家政黨良性競爭的要求，更有諸多作為不符民主憲政、違反法治國原則。台灣已成為不自由的民主，正邁向民選專制中。

他表示，現在台灣不只是民主退步，民生問題也十分的困擾，在春節前夕爆發雞蛋荒，物價更是蠢蠢欲動，老百姓的日子並不好過。蔡政府上任5年多，新生兒大減5萬多人，減幅達26%。據國內學者研判，除社經因素外，有些民眾不願生育是擔心兩岸可能發生戰爭。

馬英九表示， 在國際關係方面，邦交國持續減少，是中華民國自1912年建國以來，邦交國最少的時刻，且未來可能還有未爆彈。近年美日對台都很友善，但口惠仍多於實惠，真正關鍵還是兩岸關係持續惡化，顯然兩岸對立而不對話，對台灣是最不利的。（編輯：蘇志宗）1110207