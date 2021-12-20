公投後和朱立倫關係 侯友宜：友誼不變

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新北市長侯友宜（前中）在公投的態度引發黨內部分質疑聲浪，20日被媒體問到是否有和國民黨主席朱立倫聯繫，他表示，友誼不變，溝通管道暢通無礙。中央社記者王鴻國攝 110年12月20日

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市長侯友宜在公投的態度引黨內部分質疑聲浪，國民黨主席朱立倫強調不找戰犯，而侯友宜今天被媒體問到是否有和朱立倫聯繫？他說，友誼不變，溝通管道暢通無礙。

4項全國性公民投票案都不通過，中國國民黨主席朱立倫雖言明不找戰犯，但侯友宜儼然成為黨內箭靶，侯友宜也說：「對於這次的公投結果，我願意承擔！」

侯友宜今天視察校園電力改善工程暨冷氣裝設工程時接受媒體聯訪，媒體詢及是否有跟朱立倫聯繫？他表示，他和朱是就事論事，友誼不變，「我們也常常有聯繫的管道隨時都可以打電話，所以大家放心，我跟主席都有可以隨時溝通的管道，暢通無礙」。

侯友宜對於藍營內部一些不同聲音表示，每一個人都有一個角色，大家團結走在一起、全心全力努力的為人民做事，這才是永遠的方向。至於公投已經投出來了，就尊重結果，大家放下，一起往前走。

媒體追問是否要跟黨內修補關係問題，侯友宜表示，他好好為新北市民把自己的角色先扮演好，這是最重要的工作。相信黨的角色也會盡力把為人民的事情做好，大家攜手合作，全力往前走，「讓我們的執政縣市都能夠贏得民眾的信賴，這才是現在當前最需要努力做的事情」。

他也針對府院高層協商竹竹縣市合併等問題表示，國土規劃及財稅劃分須有長遠思考，涉及整體行政區及國家的長遠發展，要非常的謹慎、不能急就章。所以，中央真的不要搞錯方向，現在人民需要的不是這個。好好的把人民現在最關心的薪水、物價、防疫做好，財源如何分配，讓地方可以發揮做好事情，才是最重要。（編輯：張銘坤）1101220