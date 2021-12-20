龔明鑫看公投結果 對台爭取加入國際組織形象加分

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案不同意票均高於同意票，全數不通過。國發會主委龔明鑫今天對此表示，公投結果有利於降低經濟不確定性，且對台灣申請加入國際組織有正面幫助。

龔明鑫今天出席「亞洲‧矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫委託辦理案」110年成果發表會，會後受訪時對18日公投結果發表看法。

他表示，公投過後，至少可以確認政府的政策方向「民眾說ok」，後續會按照原來政策計畫持續往前走；而四大公投案結果底定，也意味著國內變數降低，可以確認今明年經濟會按預期方向發展，2022年經濟成長率4%以上沒有問題。

龔明鑫進一步指出，中油第三天然氣接收站可以持續推動，有助於打造穩健的基礎環境與電力設施，這對於吸引未來投資有很大幫助；至於萊豬議題，政府一向秉持照顧人民健康、國際標準與科學證據等3大原則，民眾已經慢慢理解並接受，這會讓台灣爭取加入國際經貿組織時，給對方很好的印象。

今年9月，台灣正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的申請，龔明鑫也說，接下來會持續往這個目標邁進，一定要努力爭取加入，「既然申請就是要做到」。（編輯：潘羿菁） 1101220