公投未過郭台銘稱將缺電 王美花：會確保穩定供電

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4大公投落幕，有關能源轉型與發電議題的重啟核四、三接遷離兩案，均未達到同意門檻。經濟部長王美花20日在立法院受訪表示，公投跟電力調度是不同的問題，面對台灣經濟發展，經濟部一定會確保穩定供電。中央社記者施宗暉攝 110年12月20日

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（中央社記者王承中台北20日電）重啟核四、三接遷離公投未通過，鴻海創辦人郭台銘指明年一定缺電。經濟部長王美花今天表示，公投跟電力調度是不同的問題，面對台灣經濟發展，經濟部一定會確保穩定供電。

四大公投落幕，有關能源轉型與發電議題的重啟核四、三接遷離兩案，均未達到同意門檻。鴻海創辦人郭台銘昨天指出，可以確定的是明年一定缺電，工業、民生都會缺電。不過，大家都做了決定，「對於未來缺電就不要埋怨，且要對缺電做出應有準備」。

立法院經濟委員會今天審查111年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算，王美花列席會議前接受媒體訪問表示，當初提出三接外推時，就有提出很多配套方案，一定會確保穩定供電，而核四廠最大的問題在於安全，即使重啟也是11年後的事情，會跟台電討論核四資產最大化，也會重視地方意見。

王美花表示，公投跟電力調度是不同的問題，面對台灣經濟發展，經濟部一定會確保穩定供電。

至於反萊豬公投未通過，台日2+2會談是否會討論開放日本福島等5縣食品進口，王美花指出，目前經濟部還沒有討論，但面對日本食品問題，也會用國際標準及科學依據等一樣相同的標準，也會照顧國民健康。

對於台灣是否可以加入 CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ，王美花表示，加入國際各項組織、協定及條約等，都是要極力追求的方向。反萊豬公投未通過，讓國際社會看到台灣願意遵守國際標準，對於台灣加入國際社會很有幫助。相關談判是由行政院經貿談判辦公室負責，經濟部會配合相關單位。

萊豬進口是否會標示，王美花指出，萊劑只是添加劑的一種，而添加劑有上百種，世界貿易組織（WTO）有一致性、不歧視性的原則，如果萊劑要標示，那上百種添加劑也要標示，比較重要的是符合國際標準，政府做好把關。

至於全球晶片荒，王美花表示，晶片的問題都有跟廠商進行了解，而廠商也不斷為了全球晶片需求在增產，已非常努力增產供給客戶。（編輯：郭無患）1101220