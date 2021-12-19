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四大公投
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四大公投21/300

看公投結果 郭台銘：明年一定缺電要做應有準備

2021/12/19 11:13（12/19 16:39 更新）
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鴻海創辦人郭台銘19日指出，公投包含兩大能源議題，不論人民用什麼思維做出決定，可以確定的是，明年一定缺電。中央社記者蔡芃敏攝 110年12月19日
鴻海創辦人郭台銘19日指出，公投包含兩大能源議題，不論人民用什麼思維做出決定，可以確定的是，明年一定缺電。中央社記者蔡芃敏攝 110年12月19日
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（中央社記者蔡芃敏台北19日電）公投結果昨天出爐，對於能源議題，鴻海創辦人郭台銘指出，公投包含兩大能源議題，可以確定的是明年是一定缺電，工業 、民生都會缺電。不過，大家都做了決定，「對於未來缺電就不要埋怨，且要對缺電做出應有準備」。

四大公投結果昨天晚間揭曉，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4案，均未達到同意門檻。其中，有關能源轉型與發電議題的公投案，為重啟核四、三接遷離2案。

鴻海創辦人郭台銘今天偕同妻子曾馨瑩前往愛物園，紀念先妻林淑如冥誕。郭台銘受訪時被問及公投看法，他指出，涉及個人隱私，不透露昨天是否投公投。不過，公投結果是表達人民最高意識。

他進一步說，公投包含兩大能源議題，不論人民用什麼思維做決定。但他可以確定，「明年一定會缺電，工業、民生都會缺電」，既然大家都做了決定，未來缺電時就不要埋怨，且要對缺電做出應有準備。（編輯：楊凱翔）1101219

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