公投4不同意 高雄綠營謝票、藍籲要更團結

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）4大公投結果均不同意，多名民進黨高雄市擬參選人上午車隊謝票，並盼三接工程盡速完工，讓興達發電廠燃煤機組除役。國民黨議員則表示，尊重民意選擇，未來必更團結，嚴格為民把關。

民進黨擬參選人鄧巧佩、林志誠、黃雍琇等人，上午針對4大公投結果展開謝票行程，林志誠說，感謝台灣人投下4個不同意，讓台灣跟世界走在一起，加速能源轉型。

林志誠說，尤其三接（觀塘液化天然氣接收站）工程希望能盡速完工，讓高雄市的興達發電廠燃煤機組能盡速除役，大為降低高雄空污，並從此不再南電北送。

國民黨高雄市議員李雅靜則於昨天晚間在臉書發文表示，公投結果雖不如預期，但這是民主制度的展現，尊重民意選擇；他們不會氣餒，未來必須更加團結，嚴格為民把關。但也憂心公投拆大選，將很難再成為人民制衡政府的民主制度。

李雅靜說，萊豬入台已成事實，呼籲執政黨落實邊境查驗、實地查廠、產地標示，並標示萊劑含量，讓國人有選擇權。另依照執政黨說法，今後對於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）已沒有任何障礙，她與國人一起靜候佳音。（編輯：謝雅竹）1101219