公投不如預期 朱立倫：繼續努力加油不氣餒

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國民黨台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒（中右）19日上午在沙鹿區成立競選總部，國民黨主席朱立倫（中）前來加油打氣；對於公投結果不如預期，朱立倫說，一定要繼續努力、加油，絕對不會氣餒。中央社記者郝雪卿攝 110年12月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）對於公投結果不如預期，中國國民黨主席朱立倫今天表示，一定要繼續努力、加油，絕對不會氣餒，且從今天開始，要結合社會正義力量，共同支持中二選區參選人顏寬恒。

國民黨台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒上午在沙鹿區成立競選總部，朱立倫前來為顏寬恒加油打氣，對於昨天公投投票結果，藍營遭受挫敗，朱立倫在接受媒體聯訪時表示，一定要繼續努力加油，絕對不會氣餒。

對於公投結果是否影響中二選區選情，朱立倫指出，民進黨在中二選區動用府院黨加上網軍力量，全力攻擊抹黑造謠，讓顏寬恒受到非常大的委曲，這1個月當中大家在拚公投，顏寬恒一個人承受非常多砲火，其中絕大部分是非常惡意的，且是鋪天蓋地的抹黑造謠。

朱立倫表示，從今天開始，要結合所有社會正義力量，顏寬恒是一個認真做事的人，至少要結合大眾的力量幫顏寬恒澄清，他也呼籲所有藍軍及社會正義力量，多關心在網路上造謠的人及不斷打壓顏寬恒的媒體人，大家共同支持顏寬恒。

被問到藍營在中二選區的布局，朱立倫認為，中二選區非常重視在地情感，顏寬恒定會在地不斷深耕基層、勤跑基層，繼續努力，用一個做事人的精神，繼續爭取在地所有人的支持，不管是黨中央或是藍軍朋友，希望能夠幫忙獲得更多中間選民的支持。（編輯：謝雅竹）1101219