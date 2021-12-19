郭台銘指明年一定缺電 台電：持續確保供電穩定

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台電19日發布新聞稿表示，確保供電穩定是台電的工作，公投前是這樣，公投後也是這樣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北19日電）四大公投結果出爐，鴻海創辦人郭台銘認為，明年一定會缺電，民眾做了決定，未來缺電就不要埋怨。台電表示，不管公投前後，穩定供電都是台電的工作，會做好因應措施，持續確保供電穩定。

四大公投昨天投票結果出爐，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離4案都沒有通過。

郭台銘今天受訪指出，公投包含兩大能源議題，不論人民用什麼思維做決定，他可以確定，「明年一定會缺電，工業、民生都會缺電」，他認為既然大家都做了決定，未來缺電時就不要埋怨，且要對缺電做出應有準備。

台電發言人張廷抒告訴中央社記者，公投有兩題跟能源有關，核四本來就不是短期選項，即使重啟也要至少10年。

張廷抒表示，三接因應外推方案，工期再延後2年半，會影響112年到113年的供氣，台電會持續讓台電大潭電廠的8、9號機如期完工，將現有氣源優先供氣給較高效率的燃氣機組，以提高全廠總發電量，同時加強各電廠機組維護以減少機組故障機率，精進歲檢修技術，提高機組運轉可靠度，另外還會擴大需量反應機制等作為，持續維持穩定供電。

對於郭台銘的擔憂，台電也發布新聞稿，郭台銘是社會意見領袖，善意提出提醒，不過確保供電穩定是台電的工作，公投前是這樣，公投後也是這樣。

對於公投案中的核四議題，經濟部指出，關於核四的轉型再利用，會督導台電朝價值極大化方向，也要跟地方溝通，進行後續規劃。在三接建設部分，經濟部一定會要求中油，不僅要依照進度讓三接工程如期進行、供氣發電，也要做好生態保護。（編輯：楊凱翔）1101219