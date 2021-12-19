傅崐萁臉書稱「揮淚斬馬謖」 解釋強調對事不對人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

四大公投落幕，藍營倡議的公投議題全數未過，立委傅崐萁（前）在臉書要求藍營「揮淚斬馬謖」，傅崐萁19日出席花蓮的社區活動時，不願回應所稱「馬謖」是指誰，僅多次強調「對事不對人」。中央社記者李先鳳攝 110年12月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）四大公投落幕，藍營倡議的公投議題全數未過，立委傅崐萁昨天在臉書要求藍營「揮淚斬馬謖」，但馬謖指誰？傅崐萁今天受訪時強調「對事不對人」。

傅崐萁在臉書（Facebook）以「徐蚌會戰」為題表示，團結的民進黨逆風而襲，徹底打敗了貌合神離的在野黨；藍營要如何在遍體鱗傷的重創中重拾人民的信心，痛下決心揮淚斬馬謖，告別藍皮綠骨方能重振士氣。

傅崐萁今天出席花蓮的社區活動時，不願回應所稱「馬謖」是指誰，僅多次強調「對事不對人」，媒體問及「是否侯友宜要負責？」傅崐萁回應「過去歷史走過的痕跡斑斑可見」。

對於媒體詢問「告別藍皮綠骨」是否代表國民黨的路線要修正？傅崐萁仍以「大家對事不對人」說法回應。他說，任何事情都可以心平氣和好好說清楚，未來才能重拾人民信心，務實面對來回應人民的期待。（編輯：陳仁華）1101219