4大公投全遭否決 林姿妙：尊重民意

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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）4大公投案結果昨天出爐，全遭否決。民進黨主張4個不同意在宜蘭獲得全勝，民進黨宜蘭縣黨部今天掃街謝票。國民黨籍宜蘭縣長林姿妙說，公投是展現人民的權益，尊重民意。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4大公投投票結果昨天出爐，不但未通過門檻，同意票也都輸給不同意票。根據宜蘭縣選舉委員會資料，宜蘭縣投票權人總數38萬5260人，投票率38.17%，開票結果，4大公投案不同意票也都多於同意票。

宜蘭市長江聰淵、民進黨立委陳歐珀及民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇等人今天上午率領公投謝票車隊掃街，感謝宜蘭鄉親參與公投投票，同時用選票支持政府推動政策的路線，帶給台灣勇敢向前的力量。

林姿妙今天出席「宜蘭轉運站暨附屬設施及停車空間新建工程」上梁典禮，接受媒體訪問時對於公投結果表示，公投是展現人民的權益，「我們尊重民意」。

記者追問，綠營提到要一路打贏到明年選舉，公投與選舉兩者是否有關係。

對此，林姿妙指出，「公投是公投，認真是認真，打拚是打拚」，縣府團隊都很認真、很努力、很用心地推動縣政。

對於明年尋求縣長連任，林姿妙表示，縣府團隊很認真做，相信鄉親都有在看。

林姿妙說，例如今天上梁典禮，工程於去年9月開工，預計明年底完工，交通順暢經濟才會發展，宜蘭及羅東的轉運站都已開始興建，縣府也在積極推動；另外，宜蘭橋也已做好，縣府也在努力爭取三鐵共站。

林姿妙表示，她在任內3年中推動非常多建設，每項工程縣府都要求如期如質完工。「宜蘭縣第2行政中心新建工程」歷經9次流標後，也在她的任內完成招標，縣府對於每項建設都是如此用心、認真，相信鄉親都知道，「我有說都有做，每項都做到」。（編輯：戴光育）1101219