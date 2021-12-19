基隆公投四個同意透露接班警訊？ 林右昌：中間選民是關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市在四大公投案同意票都多於不同意票，外界認為透露出接班警訊。市長林右昌今天晚間說，公投和市政是不同課題，市長候選人如何爭取超越黨派及中間選民支持將是關鍵。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案昨天全未通過門檻，且不同意票皆高於同意票，民進黨翻轉成功，穩固執政路線。不過，民進黨執政的基隆市，在四大公投案開出的公投票，同意票都多於不同意票，外界認為，明年面臨執政將屆的接班問題，對民進黨來說透露出警訊。

林右昌晚間透過新聞稿表示，公投歸公投，市政歸市政，這是2個不同範疇的課題，這次公投的過程，有很多複雜的內外因素在作用，超出了單純公投議題的討論。

至於明年縣市長選舉，林右昌認為，還是要回到城市發展的政策議題，民眾選擇市長除了政黨立場之外，更重要的還是執政能力是否能回應市民的需求與期待，否則他也不可能高票當選而且連任，而市長選舉的投票率大約是65％，遠高於這次公投的投票率，未來的市長候選人如何爭取超越黨派以及中間選民支持將是關鍵。

宣布參選基隆市長的國民黨籍前立委謝國樑透過新聞稿表示，公投在全國的結果不如預期，但在基隆繳出漂亮成績單，可以看出民意對於執政黨的不滿，未來他會繼續傾聽民意，與民眾站在一起，為民眾發聲。

民進黨籍基隆市議員童子瑋指出，這次公投的結果不能和明年縣市長選舉畫等號。基隆多數選區的習慣是投給「人」，明年選舉是對人的選擇，會有喜好、過去經驗和未來政見等因素綜合，國民黨不用見獵心喜。

童子瑋說，這次因氣候因素，很多長輩無法出門投票，加上民進黨支持者只有出來約一半，雖然黨內舉辦多場實體說明會，並同步在社群軟體分享資訊，但大部分長者和年輕人仍不懂公投意義，他認為在地方組織上和宣傳方式還要多加努力。（編輯：林治平）1101219