公投開高走低 學者：中間選民沒出來投票

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北18日電）四大公投今天投票全遭否決，投票率僅41%。學者分析，這次公投中間選民被兩大黨政治惡鬥嚇跑，結果只是藍綠基本盤的呈現。

依照先前民調，除重啟核四外，包括反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投，都呈現同意明顯多於不同意，但今天投票結果，不同意票都多於同意票，全遭否決。

國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥接受中央社記者訪問時指出，中間選民沒有出來投票；公投投票率本來就不高，再加上與大選分開，對於政治沒那麼大興趣，就不會出來投票。

國立台灣大學政治系教授王業立受訪表示，這次的投票率僅41%，與一般選舉投票率動輒60%、70%，差異蠻大的；此局面的成因，主要是民進黨、國民黨全力動員下，演變為激烈的政黨對決，可能讓中間選民被嚇跑，不想捲入兩大黨政治惡鬥，因此沒有出來投票。

王業立指出，這也證明公投與大選脫鉤，相較直接選人的選舉，民眾對於這種純粹議題的投票，興趣比較沒那麼高，即使兩大黨全力動員，也只催出41%的投票率。

國立政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓受訪也認為，外界原預期投票率不低，但實際投票率沒有達到5成，證明不綁大選對投票率有明顯影響。（編輯：林興盟）1101218