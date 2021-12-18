猛攻核四再打經濟牌 民進黨50天作戰公投逆轉勝【分析】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北18日電）四大公投衝擊民進黨執政路線，民進黨在立委陳柏惟罷免案後正面迎戰，以引爆藍營矛盾的重啟核四公投為破口猛攻，最後訴諸台美關係，以及攸關人民荷包的經濟牌，以大選規格連拚50多天，打出一場逆轉勝。

相較於2018年冷處理公投，民進黨這次是首次正面處理公投。

民進黨立委吳思瑤說，過去的經驗顯示，冷處理的結果並不好，四個公投對國家發展相當重要，民進黨不能把命運交給對方，此外，執政黨也不能坐視台灣被假消息打敗，民進黨選擇正面迎戰。

吳思瑤指出，原本民進黨5月就要啟動熱戰，因為疫情而延後公投說明會，也因為作戰時間被壓縮，戰力加深、加廣、加碼，更有急迫感，「最後以跑百米的配速」，激出爆發力。

民進黨台南立委陳亭妃也說，經由在第一線觀察，一個多月前選民還是很冷漠，但經過不斷宣講，到了最後，選民甚至會主動向她比出叉叉（不同意）的手勢。

在戰略方面，知情人士指出，民進黨當初設定的策略就是從核四攻起，核四本來就是民進黨的神主牌，再加上大家對核安的恐懼、對核四的不信任，這是民進黨最有把握、國民黨最弱的破口；局勢的演變，也印證核四這題激起藍營內部矛盾。

知情人士說，核四逆轉後，再推進公投綁大選、三接；三接遷離議題透過不斷說明，外界開始思考經濟、環保議題，當時，總統蔡英文帶媒體去看藻礁，就是從民調發現，三接這題民調不同意比例已超越，但差距不大，透過總統親自視察，加強說明，外界看到藻礁狀況，民調不同意比例的確有再提升。

最後是萊豬議題，黨內高層指出，最後一週，藍綠基本盤都已緊繃的狀況下，民進黨加強訴求經濟選民，因為，公投其實是經濟問題、人民「荷包」問題。

牙醫師、工具機、會計師等業者站出來發聲；財信傳媒董事長謝金河、特斯拉供應商和大工業董事長沈國榮等產經界人士紛紛對公投表態；連台灣綜合研究院創辦人劉泰英都跳出來講話，黨內高層認為，這顯示，經濟選民的確受影響，「荷包戰」最後發揮急拉效果。

除了經濟牌，美國牌也是民進黨訴求焦點。駐美代表蕭美琴透過影片向民眾喊話；美台商會會長韓儒伯在媒體上的投書擔憂，若通過萊豬公投，將對台灣與美國的關係帶來負面影響；蔡總統出席台灣美國商會活動，則與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅一同品嘗漢堡。

吳思瑤認為，公投的結果彰顯出人民的理性、智慧，淺藍、知識藍選民藉由不出席、不投支持票，對國民黨非理性抗爭路線投了不信任票。

吳思瑤並認為，這是對民進黨「親美、反中、國際貿易與世界民主同盟」路線的再確認，此外，核四議題糾纏30年，核能的議題在台灣就是底定了，民進黨將往綠能的方向，再加碼能源轉型。（編輯：林興盟）1101218

（中央社製圖）