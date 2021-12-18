更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文6/300

蔡賴蘇大選規格聯手翻轉公投 鞏固鐵三角體制

2021/12/18 21:34（12/19 01:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
四大公投案18日投開票，不同意票都領先同意票，總統蔡英文（中）晚間由副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同，在總統府大禮堂舉行記者會，針對公投案發表談話。中央社記者王騰毅攝 110年12月18日
四大公投案18日投開票，不同意票都領先同意票，總統蔡英文（中）晚間由副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同，在總統府大禮堂舉行記者會，針對公投案發表談話。中央社記者王騰毅攝 110年12月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、賴于榛台北18日電）相較於國民黨在公投一役陷入內部矛盾，民進黨展現團結姿態，以總統大選規格正面迎戰四大公投；民進黨三巨頭總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌分進合擊奏效，穩固鐵三角體制和執政路線。

國民黨一開始將四大公投定調為「倒閣公投」，訴求對行政院長蘇貞昌的不信任投票。不過，公投論戰後期，倒閣的氛圍不再，反而是國民黨因為重啟核四議題的歧見，內部矛盾浮上檯面。

民進黨內人士認為，國民黨縣市長迴避公投爭議，一直沒有整隊完成；民進黨在罷免案後，10月底迅速變換隊形，團結迎戰。

民進黨主席蔡英文、賴副總統、蘇貞昌、縣市首長、立委、部會官員分進合擊；地方議員、黨公職、有意投入2022地方選舉者，也藉此役提前操兵。

蔡總統領軍下鄉，訴求公投四個不同意，除了傳統的陸戰，也透過Podcast、IG等社群平台，觸及年輕族群；投票前一夜，蔡總統南北趕場，凝聚支持者動能，向外擴散訴求。

民進黨內高層指出，相較於2018年，這次的公投也不輕鬆，但不同的是，黨內氣勢團結，執政滿意度高、蔡總統這幾年累積的外交成果有被選民重視。

除了蔡總統外，賴副總統也賣力宣講，小自市議員舉辦的廟口宣講，大到數萬人的公投晚會。民進黨內高層指出，賴副總統這次跑了106場公投宣講場，遠到馬祖、東到花蓮，國語、台語、客語多聲帶宣講，打動支持者。

蘇貞昌也發揮衝衝衝精神，拿起撞球桿，一連開講70餘場。政院幕僚指出，蘇貞昌始終認為公投就是要正面對決，講得越多越清楚，讓他的簡報幾乎成為全黨公職的教戰守則。

公投決戰，蔡政府鐵三角體制利用50多天順利拆彈，穩固執政體制和路線，也重新蓄積能量，面對包括接下來2022年、2024年的大選挑戰。（編輯：林興盟）1101218

延伸閱讀
公投開票4案遭否決 蔡總統：沒有誰輸誰贏 只有國家未來怎麼走4案皆未過關 朱立倫：公投已死 獨裁政府勝利公投開票4案全遭否決 不同意均破400萬、投票率41%蔡英文、賴清德30日接種第二劑高端疫苗 臉書直播
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀