蔡賴蘇大選規格聯手翻轉公投 鞏固鐵三角體制

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四大公投案18日投開票，不同意票都領先同意票，總統蔡英文（中）晚間由副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同，在總統府大禮堂舉行記者會，針對公投案發表談話。中央社記者王騰毅攝 110年12月18日

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北18日電）相較於國民黨在公投一役陷入內部矛盾，民進黨展現團結姿態，以總統大選規格正面迎戰四大公投；民進黨三巨頭總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌分進合擊奏效，穩固鐵三角體制和執政路線。

國民黨一開始將四大公投定調為「倒閣公投」，訴求對行政院長蘇貞昌的不信任投票。不過，公投論戰後期，倒閣的氛圍不再，反而是國民黨因為重啟核四議題的歧見，內部矛盾浮上檯面。

民進黨內人士認為，國民黨縣市長迴避公投爭議，一直沒有整隊完成；民進黨在罷免案後，10月底迅速變換隊形，團結迎戰。

民進黨主席蔡英文、賴副總統、蘇貞昌、縣市首長、立委、部會官員分進合擊；地方議員、黨公職、有意投入2022地方選舉者，也藉此役提前操兵。

蔡總統領軍下鄉，訴求公投四個不同意，除了傳統的陸戰，也透過Podcast、IG等社群平台，觸及年輕族群；投票前一夜，蔡總統南北趕場，凝聚支持者動能，向外擴散訴求。

民進黨內高層指出，相較於2018年，這次的公投也不輕鬆，但不同的是，黨內氣勢團結，執政滿意度高、蔡總統這幾年累積的外交成果有被選民重視。

除了蔡總統外，賴副總統也賣力宣講，小自市議員舉辦的廟口宣講，大到數萬人的公投晚會。民進黨內高層指出，賴副總統這次跑了106場公投宣講場，遠到馬祖、東到花蓮，國語、台語、客語多聲帶宣講，打動支持者。

蘇貞昌也發揮衝衝衝精神，拿起撞球桿，一連開講70餘場。政院幕僚指出，蘇貞昌始終認為公投就是要正面對決，講得越多越清楚，讓他的簡報幾乎成為全黨公職的教戰守則。

公投決戰，蔡政府鐵三角體制利用50多天順利拆彈，穩固執政體制和路線，也重新蓄積能量，面對包括接下來2022年、2024年的大選挑戰。（編輯：林興盟）1101218