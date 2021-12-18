公投開票4案遭否決 蔡總統：沒有誰輸誰贏 只有國家未來怎麼走[影]

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（中央社記者葉素萍台北18日電）四大公投全遭否決，總統蔡英文今天指出，公投過程傳達台灣人民希望走向世界等4個明確訊息，她要感謝副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人，這是能堅守執政價值、願意與人民溝通的團隊，「我們會繼續攜手為台灣打拚下去」。

四大公投案今天投票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4案，不同意票都領先同意票，四大公投都沒有通過。

蔡總統晚間由賴副總統、民進黨立法院黨團總召柯建銘陪同，在總統府召開記者會。

蔡總統指出，今天的公投順利舉行，她要謝謝所有辛苦的選務人員，也要謝謝所有參與公投的台灣人民，無論投的是同意或不同意，都是公民意志展現；公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來怎麼走的問題。

她說，這次公投過程傳達出4個明確訊息，一是台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際；二是台灣人民支持能源轉型、期待穩定供電，並且維持經濟成長的動能；三是台灣人民重視生態環保，希望經濟、環保能夠達成雙贏；四是台灣人民期待公共政策能夠資訊透明，能被理性討論。

總統說，她也看到在公投過程中，傳達了一些對政府施政的不同意見，民主本來就會對政府施政有不同想法，政策的規劃也應聽取不同意見；穩健執政是一貫原則，各種想法都會適當納入政策評估與規劃當中，藻礁保育、食安把關，絕對不會打折扣。

蔡總統特別感謝賴副總統、行政院長蘇貞昌、柯建銘與所有執政團隊人員，這幾個月來透過一場又一場的說明會，讓民眾了解施政方向，爭取台灣人民支持主張；她強調，「這是一個能夠堅守執政價值、也願意與人民溝通的團隊，我們會繼續攜手為台灣打拚下去」。

總統還感謝許多公民團體指出，儘管一開始對政策有不同意見，但終究能夠透過溝通討論，找到共識、找到對國家發展最好的方案，並一起證明台灣的民主是奠基在成熟的公民社會之上。

蔡總統說，這次的公投說明與辯論，有許多專家學者的協助，讓許多專業問題可以更清楚向社會說明，她要感謝這些專家；而此次公投再次見證透過民主機制，不同意見可以互相溝通說服，人民的意志也可以凝聚出價值的選擇，相信當每一次台灣面臨挑戰時，民主都會是最堅強的後盾。

總統指出，眼前還有很多挑戰，會繼續努力回報台灣人民的期待，再次謝謝所有的台灣人民參與這次公投，執政團隊會秉持著人民託付，繼續全力以赴，讓台灣一天比一天更好。（編輯：林克倫）1101218