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四大公投
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四大公投61/300

4案皆未過關 朱立倫：公投已死 獨裁政府勝利

2021/12/18 19:08（12/19 01:06 更新）
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四大公投案18日投開票，不同意票皆高過同意票，國民黨主席朱立倫（右2）晚間在中央黨部召開記者會表示，身為黨主席要向全體國民黨表達歉意，他並呼籲，大家要把戰友找回來，不要去找戰犯。中央社記者郭日曉攝 110年12月18日
四大公投案18日投開票，不同意票皆高過同意票，國民黨主席朱立倫（右2）晚間在中央黨部召開記者會表示，身為黨主席要向全體國民黨表達歉意，他並呼籲，大家要把戰友找回來，不要去找戰犯。中央社記者郭日曉攝 110年12月18日
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 （中央社記者劉冠廷台北18日電）四大公投今天開票，不同意票皆高過同意票，國民黨主席朱立倫表示，他身為黨主席要向全體國民黨表達歉意，也會承擔責任；他更呼籲，大家未來要把戰友找回來，不要去找戰犯。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案今天舉行投票；目前開票作業已接近尾聲，全國逾9成投開票所完成開票，四大公投不同意票皆高於同意票，朱立倫晚間7時在中央黨部召開記者會，針對公投結果，發表談話。

國民黨主席朱立倫（右2）18日晚間7時在中央黨部召開記者會表示，他身為黨主席要向全體國民黨表達歉意，也強調自己會承擔責任。中央社記者郭日曉攝　110年12月18日
國民黨主席朱立倫（右2）18日晚間7時在中央黨部召開記者會表示，他身為黨主席要向全體國民黨表達歉意，也強調自己會承擔責任。中央社記者郭日曉攝　110年12月18日

朱立倫說，四大公投結果不理想，他身為黨主席要向全體國民黨表達歉意，謝謝一路上陪同一起打拚的朋友、戰友，大家拚盡最後一分力氣，也謝謝前總統馬英九、公投領銜人江啟臣、林為洲、以及所有黨籍公職人員，也謝謝公民團體、中廣董事長趙少康，大家都辛苦了。

朱立倫強調，這一路上都是為了民眾關心的民生議題打拚，相信深化民主的道路不會中斷，他會勇敢的走下去；他也強調自己會承擔責任，並呼籲，大家要把戰友找回來，不要去找戰犯。

朱立倫說，這次結果相當遺憾，「公投已死，今後大概很難再有任何公投案在鳥籠公投制度下通過，對於獨裁政府是個勝利，但對追求深化民主的公民團體朋友、民眾，這是非常大的傷害。」（編輯：黃國倫）1101201

影片來源：中央社
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