反萊豬公投未過 林為洲：請辭國民黨副秘書長[影]

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四大公投案18日投開票，反萊豬公投領銜人、國民黨立委林為洲（圖）晚間在立法院舉行記者會表示，雖然還在開票，但大勢已定，反萊豬公投沒有通過，尊重國人的決定，而他即刻起辭去國民黨副秘書長職位，以示負責。中央社記者裴禛攝 110年12月18日

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（中央社記者王揚宇台北18日電）四大公投案今天登場；反萊豬公投領銜人林為洲晚間表示，雖然還在開票，但大勢已定，反萊豬公投沒有通過，尊重國人的決定，而他即刻起辭去國民黨副秘書長職位，以示負責。

反萊豬公投案領銜人、國民黨立委林為洲晚間在立法院召開記者會，作上述表示。

林為洲說，這次反萊豬公投沒有過門檻，票數也沒有比不同意票多，他作為領銜人，同時也是黨的公投小組執行長、國民黨副秘書長，他有責任對推動不順利來負責，因此他宣布即刻起辭去國民黨副秘書長的職位。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案今天舉行投票；同意票須達495萬6367票以上才通過，但若以投票率4成計算，約有793萬人投票，截至晚間6時15分，四案不同意票都已突破300萬張，因此四案皆無法通過門檻。（編輯：黃國倫）1101201

反萊豬公投領銜人林為洲（圖）18日晚間在立法院舉行記者會表示，雖然還在開票，但大勢已定，反萊豬公投沒有通過，尊重國人的決定；林為洲宣布即刻起辭去國民黨副秘書長職位，向支持者鞠躬致歉。中央社記者裴禛攝 110年12月18日