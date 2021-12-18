公投開票不同意突破300萬 4案料遭否決

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全國性公民投票第17案至第20案（重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離）18日登場，投票時間至下午4時截止，選務人員進行開票作業。中央社記者郭日曉攝 110年12月18日

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（中央社記者陳俊華台北18日電）四大公投案今天投票，同意票須達495萬6367票以上才通過，但若以投票率4成計算，約有793萬人投票，截至晚間6時15分，四案不同意票都已突破300萬張，因此四案皆無法通過門檻。

據中選會統計，這次投票權人總數1982萬5468人。若以投票率4成計算，約有793萬人投票。截至晚間6時15分，四大公投案不同意票都已突破300萬張，因此同意票皆無法達到495萬6367票門檻，推估都將遭否決。

依公投法規定，公民投票案投票結果，有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。因此，每一公投案有效同意票達495萬6367票以上，且多於不同意票才算通過。（編輯：林興盟）1101218