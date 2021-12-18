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四大公投
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四大公投67/300

台中警所長公投勤務失聯 疑巡邏跌落水溝身亡

2021/12/18 17:56（12/18 18:21 更新）
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台中市警察局烏日分局麗水派出所所長林木火18日因公投選舉勤務未到，警方發動搜尋，發現林木火疑騎機車巡邏時，跌入水溝中，被發現時已明顯死亡。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 110年12月18日
台中市警察局烏日分局麗水派出所所長林木火18日因公投選舉勤務未到，警方發動搜尋，發現林木火疑騎機車巡邏時，跌入水溝中，被發現時已明顯死亡。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 110年12月18日
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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市警察局烏日分局麗水派出所所長林木火，今天因公投選舉勤務未到，警方發動搜尋，發現林木火疑騎機車巡邏時，跌入水溝中，被發現時已明顯死亡，案發原因警方正調查釐清。

台中市警察局烏日分局告訴中央社記者，麗水派出所巡佐兼所長林木火，昨天下午3時到分局參加「1218全國公民投票安全維護勤務勤前教育」，結束後返回派出所向同仁轉達執勤重點。

林木火昨晚7時49分騎乘偵防機車外出巡視轄區，但未再返回派出所。因今天選舉勤務林木火未到，經聯繫未果，烏日警分局發動搜尋，上午11時民眾發現，林木火騎乘機車跌落轄區臨港路巷弄水溝，身體遭機車壓住，隨即通報救護車到場，但林木火已明顯死亡。

警方表示，將深入調閱相關監視器影像，調查釐清案發原因，警方將全力協助家屬處理後續相關事宜。（編輯：郭諭儒）1101218

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