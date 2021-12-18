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四大公投
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四大公投69/300

公投開票4案不同意皆突破百萬 持續領先同意票

2021/12/18 17:36（12/18 18:02 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者陳俊華台北18日電）四大公投案今天投票，截至下午5時29分開票結果，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四案，不同意票都已突破百萬票，且領先同意票。

四大公投案今天上午8時到下午4時投票，投票結束隨即開票。根據中選會統計，截至下午5時29分的開票結果，「重啟核四」獲83.2萬張同意票、103.2萬張不同意票；「反萊豬」獲86.1萬張同意票、100.2萬張不同意票；「公投綁大選」獲85.9萬張同意票、100.6萬張不同意票；「三接遷離」獲85萬張同意票、101.3萬張不同意票，四大公投案不同意票都破百萬，且持續領先同意票。

據中選會統計，這次投票權人總數1982萬5468人，依公投法規定，公民投票案投票結果，有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。因此，每一公投案有效同意票達495萬6367票以上，且多於不同意票才算通過。（編輯：林興盟）1101218

全國性公民投票第17案至第20案（重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離）18日登場，投票時間至下午4時截止，選務人員進行開票。中央社記者郭日曉攝 110年12月18日
全國性公民投票第17案至第20案（重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離）18日登場，投票時間至下午4時截止，選務人員進行開票。中央社記者郭日曉攝 110年12月18日
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