公投開票一小時 4案不同意票皆領先

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影片來源：中央社

（中央社記者陳俊華台北18日電）四大公投案今天投票，截至下午5時，開票結果重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四案，不同意票皆多於同意票。

四大公投案今天上午8時到下午4時投票，投票結束隨即開票。根據中央選舉委員會統計，截至下午5時的開票結果，「重啟核四」獲約12.6萬張同意票、15.2萬張不同意票；「反萊豬」獲約13萬張同意票、14.8萬張不同意票；「公投綁大選」獲約12.9萬張同意票、14.9萬張不同意票；「三接遷離」獲約12.9萬張同意票、14.9萬張不同意票，四大公投案不同意票都領先。

據中選會統計，這次投票權人總數1982萬5468人，依公投法規定，公民投票案投票結果，有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。因此，每一公投案有效同意票達495萬6367票以上，且多於不同意票才算通過。（編輯：林興盟）1101218