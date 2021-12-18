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四大公投
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四大公投70/300

高雄老翁蓋錯章 夫妻爭執拉扯誤撕公投票

2021/12/18 17:12（12/18 17:41 更新）
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高雄阿蓮江姓老翁18日下午下午和妻子前往投公投票時，因發現「三接遷離」案蓋錯，又不滿不能重蓋，因此開始跟妻子拉扯，不慎拉破選票。警方通報選委會處理，最高可開罰新台幣5萬元罰鍰。（高市湖內警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月18日
高雄阿蓮江姓老翁18日下午下午和妻子前往投公投票時，因發現「三接遷離」案蓋錯，又不滿不能重蓋，因此開始跟妻子拉扯，不慎拉破選票。警方通報選委會處理，最高可開罰新台幣5萬元罰鍰。（高市湖內警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月18日
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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄阿蓮江姓老翁今天下午和妻子前往投公投票時，因發現「三接遷離」案蓋錯，又不滿不能重蓋，因此開始跟妻子拉扯不慎拉破公投票。警方通報選委會處理，最高可開罰5萬罰鍰。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案今天投、開票。

高雄市政府警察局湖內分局向中央社記者說明，65歲江翁下午近2時在妻子陪同下前往阿蓮南蓮社區發展協會投公投票，但因他發現「三接遷離」案蓋錯，想重蓋又遭61歲妻子制止，要他趕快把票投進票匭。結果兩人發生拉扯，最後不慎拉破選票。

現場選務人員發現後隨即報警，並依規定通報選務中心，員警會同選監委員詢問事發經過請示橋頭地檢署檢察官後，將江男依違反公民投票法第44條函送高雄市選舉委員會裁罰。

依公投法第44條規定，將公投票或選舉票外物品投入票匭，或故意撕毀公投票者，處新台幣5000元以上，5萬元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1101218

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