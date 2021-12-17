公投即時開票結果出爐 完整數據圖表鎖定中央社專頁【更新】

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影片來源：中央社

（中央社網站）全國性公民投票第17案至第20案（重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離）12月18日登場，中央社串接中選會資料，讓您不必守在電視機前，也能透過中央社網站與APP掌握最新開票進度，不搶快、不灌票，提供您最準確的即時開票訊息。與核四為鄰的新北市與貢寮鄉居民對於重啟核四的決定，跟台中火力發電廠所在的台中市民相同嗎？藻礁所在的桃園市對於三接遷離的決定，跟其他縣市相同嗎？開票後，我們立即提供一目了然的視覺化地圖，協助您分析各縣市投票傾向。

公投18日下午4時投票截止後立即開票，中央社即時開票網頁與中央選舉委員會同步更新。中選會主委李進勇預估，這次投票結果應可在晚上10時前出爐。

依公投法規定，公投案要通過，有效同意票需高於不同意票，且達投票權人總數的1/4以上；這次4項公投案通過的門檻是495萬6367張同意票。

中央社2021公投專頁不但即時開票，也提供精簡版公投意見書整理，快速看懂提案方與政府的意見。若想對每一案議題爭點有更深入的理解，可閱讀各案辯論精華主題式整理，幫您做出最睿智的選擇，投下神聖的一票。

開票完成後，網頁隨即更新視覺化地圖，帶您了解各縣市對公投4案的看法差異有多大？跟當地的政黨傾向有關聯嗎？核電廠附近的居民究竟是挺核還是反核？桃園民眾怎麼看三接？飽受空汙困擾的台中，在能源議題上又有什麼傾向呢？18日下午4時起，請鎖定中央社公投開票即時報。1101217