4大公投案將投票 檢察官進駐警分局應付突發事件

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（中央社記者蕭博文台北17日電）4大公投案明天投票，最高檢察署今天表示，已要求全國各檢察機關查察檢察官進駐警分局，以便應付突發事件，立即處理遏止犯罪行為，以維持公民投票精神與秩序。

最高檢發布新聞稿表示，各級檢察機關已積極投入查察工作，並確實掌握各轄區狀況，與轄區司法警察機關、選務機構均維持密切聯繫。

最高檢並籲請各執法人員，務必堅守行政中立，維護公民投票秩序，保障投票民眾及選務人員權益，如有妨害投開票違法情事，應予以勸導及制止並妥適處理。

此外，投票當天除離島地區檢察人力明顯不足，應協調其他相關單位配合支援查察，最高檢已要求全國各檢察機關查察檢察官進駐分局，以便應付突發事件，處理遏止犯罪行為，以維持公民投票精神與秩序。

新聞稿最後提到，因公民投票法查察方向與公職人員選舉罷免法有別，檢察機關均依公民投票法的規定查察不法情事，截至12月17日止，共受理9件、13人，其中暴力案件1件5人、其他案件8件8人，均未結案。（編輯：李錫璋）1101217