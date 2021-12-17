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四大公投
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四大公投113/300

國民黨17日民主守夜活動 盧秀燕：主持2市政會議

2021/12/17 15:06（12/17 16:06 更新）
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重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，國民黨17日在台北市自由廣場舉辦「民主守夜」活動。台中市長盧秀燕（圖）表示，晚上她將主持2場跨局處會議，以市政為重，對選舉事務不說明、評論。中央社記者趙麗妍攝 110年12月17日
重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，國民黨17日在台北市自由廣場舉辦「民主守夜」活動。台中市長盧秀燕（圖）表示，晚上她將主持2場跨局處會議，以市政為重，對選舉事務不說明、評論。中央社記者趙麗妍攝 110年12月17日
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）4項公民投票案18日投票，中國國民黨17日在台北市辦民主守夜活動。台中市長盧秀燕表示，今天晚上她將主持2場跨局處會議，以市政為重，對選舉事務不說明、評論。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，國民黨17日在台北市自由廣場辦「民主守夜」活動，除馬拉松式宣講，國民黨主席朱立倫將率黨務主管、立法委員夜宿，隔天再與民眾一起投下4個同意票。

盧秀燕近日在議會多次被台中市議員要求對公投案表態，但她只說，18日一定去投票。她今天在台中市議會召開的市政總質詢中，國、民兩黨市議員再次問及，公投前夕是否有安排活動。

盧秀燕表示，對選舉事務或黨務，她不會說明也沒有評論，因為總質詢是全天的，市政工作還是必須進行，很多市政會議、市政活動改為晚上加班進行。今晚她將主持2場跨局處大型會議，包括跨年晚會籌備會議以及捷運公司加薪案會議。（編輯：黃世雅）1101217

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