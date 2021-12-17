四大公投滿18歲可投票 首投族約67萬人

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（中央社記者賴于榛台北17日電）四大公投將於明天（18日）投票，中選會主委李進勇今天呼籲民眾投票前要充分了解公投資訊，投票當天勿穿著與公投案相關的服飾、物品，避免觸法；中選會估算，這次首投族約67萬餘人。

四大公投18日投、開票，中選會今天舉行記者會說明選務與防疫進度，並提醒投票權人注意事項。

李進勇指出，四大公投原定今年8月28日舉行投票，因此投票權人仍以原投票日有投票權資格的投票權人為限，此外，今年8月9日（含當日）以後戶籍遷出者，仍在原戶籍地投票所投票。

中選會指出，這次公投投票權人人數為1982萬5468人，其中18歲以上未滿20歲投票權人人數為39萬9282人；若是指第一次可投18日公投票的青年公民，依內政部提供民國89年11月25日至92年8月28日期間出生的現住人口數預估，則首投族人數67萬6332人。

李進勇說，這次公投共設置了1萬7479個投票所，選務工作人員達26萬3104人。

李進勇呼籲選民投票前要充分了解正、反方資訊，帶著決定投票；記得攜帶國民身分證、印章與投票通知單戴口罩到指定投票所投票，額溫超過37.5度者，要依照工作人員引導至專用遮屏投票。

李進勇說，選民勿穿著公投案相關的服飾、物品，或在投票所30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票等行為，或是在投票所30公尺外，以擴音器宣傳公投或製造噪音，已達妨害或擾亂投票者，都將依法處理；另也不可攜出公投票或撕毀公投票，否則都會有關罰則。

中華電信這次承攬電子計票系統，中華電信董事長謝繼茂出席記者會表示，已針對電腦計票系統做完整的資安防護計畫，包含中央計票中心、地方選務中心都布置最完整的資安防禦與監管機制。

中華電信報告指出，這次電腦計票資安系統建置採取封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用的受監控個人電腦，才能進系統登錄票數；另會設置全台4個指揮中心，並動員800人力進駐指揮中心、中央選情中心及各地選務中心做緊急應變。（編輯：蘇志宗）1101217