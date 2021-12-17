更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
四大公投
新聞專題
四大公投115/300

四大公投滿18歲可投票 首投族約67萬人

2021/12/17 12:18（12/17 13:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
四大公投18日投票，中選會主委李進勇17日提五大呼籲，盼民眾詳加了解公投資訊，帶著決定投票。中央社記者賴于榛攝 110年12月17日
四大公投18日投票，中選會主委李進勇17日提五大呼籲，盼民眾詳加了解公投資訊，帶著決定投票。中央社記者賴于榛攝 110年12月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北17日電）四大公投將於明天（18日）投票，中選會主委李進勇今天呼籲民眾投票前要充分了解公投資訊，投票當天勿穿著與公投案相關的服飾、物品，避免觸法；中選會估算，這次首投族約67萬餘人。

四大公投18日投、開票，中選會今天舉行記者會說明選務與防疫進度，並提醒投票權人注意事項。

李進勇指出，四大公投原定今年8月28日舉行投票，因此投票權人仍以原投票日有投票權資格的投票權人為限，此外，今年8月9日（含當日）以後戶籍遷出者，仍在原戶籍地投票所投票。

中選會指出，這次公投投票權人人數為1982萬5468人，其中18歲以上未滿20歲投票權人人數為39萬9282人；若是指第一次可投18日公投票的青年公民，依內政部提供民國89年11月25日至92年8月28日期間出生的現住人口數預估，則首投族人數67萬6332人。

李進勇說，這次公投共設置了1萬7479個投票所，選務工作人員達26萬3104人。

李進勇呼籲選民投票前要充分了解正、反方資訊，帶著決定投票；記得攜帶國民身分證、印章與投票通知單戴口罩到指定投票所投票，額溫超過37.5度者，要依照工作人員引導至專用遮屏投票。

李進勇說，選民勿穿著公投案相關的服飾、物品，或在投票所30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票等行為，或是在投票所30公尺外，以擴音器宣傳公投或製造噪音，已達妨害或擾亂投票者，都將依法處理；另也不可攜出公投票或撕毀公投票，否則都會有關罰則。

中華電信這次承攬電子計票系統，中華電信董事長謝繼茂出席記者會表示，已針對電腦計票系統做完整的資安防護計畫，包含中央計票中心、地方選務中心都布置最完整的資安防禦與監管機制。

中華電信報告指出，這次電腦計票資安系統建置採取封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用的受監控個人電腦，才能進系統登錄票數；另會設置全台4個指揮中心，並動員800人力進駐指揮中心、中央選情中心及各地選務中心做緊急應變。（編輯：蘇志宗）1101217

延伸閱讀
跟選舉不一樣！公投當天可宣傳 8種可能觸法行為看這裡4大公投案12/18投票 新北首投族11萬1022人公投滿18歲可投票 高雄藍綠各出招爭取首投族
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀