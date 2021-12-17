跟選舉不一樣！公投當天可宣傳 8種可能觸法行為看這裡

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公投投票當天該注意什麼？什麼樣的行為不要做？中央社帶你一篇了解。（中央社製圖）

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（中央社網站17日電）重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案12月18日登場，除了須攜帶「投票三寶」身分證、印章及投票通知單，保持社交距離排隊投票，還有哪些該注意的呢？中選會日前強調，投票當天未禁止宣傳，但仍有部分限制，中央社整理投票當天禁忌事項，提醒民眾避免觸法。

1.投票所周邊禁勸誘投票

中選會表示，投票日當天仍可宣傳，但有部分限制。投票所周圍30公尺內，禁止喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，違者可處1年以下有期徒刑或新台幣1萬5000元以下罰金。而投票所四周30公尺外若有妨害或擾亂投票行為，也可能違反刑法妨害投票秩序罪。

2.禁止穿戴公投相關衣物飾品

投票所內不得穿著佩帶具有公投相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，違反者可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

3.逾時不得進入投票所

12月18日投票時間為上午8時至下午4時，民眾應於規定時間內投票，逾時不得進入投票所。但在規定時間內到達投票所尚未投票者，仍然可以投票。

4.不得帶手機和攝影器材入內

行動電話及攝影器材禁入投票所，若帶手機必須關機，或交由投票所工作人員保管。

5.禁止攜帶武器或危險物品

6.公投票圈蓋後禁止塗改

民眾應使用中選會的工具圈選，圈完後禁止塗改，也不得簽名、蓋章、按指印或加入任何文字符號。

7.禁止將公投票帶出投票所

投完票後不得逗留，不能將公投票帶出投票所，也禁止撕毀公投票。

8.居家隔離、檢疫者不得前往投票

居家隔離者、居家檢疫者或通報個案於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票。中選會主委李進勇日前表示，只要非居家檢疫、隔離中的民眾，儘管有發燒情形仍可投票，將有專用動線及專人引導，投完票須盡速離開投票所。

另外，衛福部長陳時中表示，投票當天沒有規定實聯制，因民眾領票時，選務人員會進行戶籍資料比對，就不必另外實聯制登記。（編輯：曹亞沿）1101217