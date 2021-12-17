公投前夕客運載客率增1成 高鐵明顯人增多

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（中央社記者余曉涵台北17日電）明天是公投日，大眾運輸交通工具的載客率較平常週末略增。國道客運業者說，預售情形比平常週末增加1成；台灣高鐵指出，旅客較平常週末多，今天也臨時加開2班次。

四大公投將於明天投票，各種大眾運輸交通工具的載客率也較平常週末還要多。國光客運表示，預售情形比一般週末微幅增加，約成長1成左右，以週末正常運量即足以應付。

國光客運也表示，會提前調派加班車待命，週五下午或週六上午如果出現滿座情況，會隨時機動加開班車，協助運送民眾返鄉投票。

台鐵則表示，週末的預售票約賣出6成5左右，不過由於會有很多當天才訂票的旅客，因此無法比較是否較平常週末還要多。

不過為了疏運旅客，台鐵今天到19日，除原逢週五至週日加開的52列次加班列車外，再加開東線自強號列車4列次，西線區間快車2列次，及南迴線自強號列車2列次。

台灣高鐵也指出，今天的旅客載運量的確比平常週末還要多，下午也臨時再加開2班次從南港到左營全車自由座列車疏運旅客。

台灣高鐵日前就曾表示，17日的訂位數明顯增加，且集中於中午過後時段，因此午後加開南下、北上各4班次列車。（編輯：吳協昌）1101217