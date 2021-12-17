趙少康憂「南票北送」 北部壞天氣影響公投意願

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4大公投18日將投票，國民黨力拚4個同意，戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康（前左2）17日中午和國民黨議會黨團總召童燕珍（前右2）及議員邱于軒（前右）、劉德林（前左）等人在高雄市鳳山區以車隊掃街，全力宣講。中央社記者董俊志攝 110年12月17日

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）4大公投案明天投票，國民黨今天在高雄發起車隊宣講，對於會不會擔心民進黨「南票北送」影響結果，戰鬥藍發起人趙少康表示，北部明天天氣不好，會擔心影響投票意願。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案明天投票，國民黨力拚4個同意全過，戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康今天中午和國民黨籍高雄市議長曾麗燕、議會黨團總召童燕珍、議員邱于軒、陳若翠、劉德林等人在鳳山區發起掃街車隊宣講。

針對民進黨在高雄積極催票，國民黨會不會擔心對手藉由高雄眾多不同意票彌補北部差距「南票北送」，趙少康現場行前接受媒體聯訪坦言，因為台北明天天氣不好且溫度偏低，相對高雄天氣較好，還是會有點擔心影響民眾投票意願。

趙少康說，幾十萬人的連署成案相當辛苦，如果這次沒通過，大家下次大概也沒什麼興趣再去連署投票。民進黨在立法院完全不尊重國民黨，所以才採取直接民權，直接讓民眾藉由手中的票表達神聖的意思。

「蔡英文做總統怎麼可以騙人」趙少康批評，民進黨說國民黨反對美豬進口，但「美豬不是萊豬，我們反對的是萊豬，是毒豬，萊豬只是美豬的一部分」，甚至還故意誤導民眾國民黨是要不建三接，這根本完全弄錯公投主文。

趙少康也肯定新北市長侯友宜呼籲大家要去投票，他指出，新北市是最大直轄市，侯友宜也是藍軍最大諸侯，這對很多人都是很大鼓舞，希望新北市各個區里長都能動起來鼓勵大家去投票。

趙少康說，這次公投正反意見有點複雜，所以里幹事應該站出來宣導說明，政府應該鼓勵民眾踴躍投票「不投票就是支持民進黨」這非常重要。（編輯：郭諭儒）1101217

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離4大公投案18日即將投票，國民黨力拚4個同意全數通過，17日中午在高雄市鳳山區發起車隊掃街宣講，其中一輛車上並擺放豬隻道具裝飾，傳達反萊豬立場。中央社記者董俊志攝 110年12月17日

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票在即，國民黨17日中午在高雄市鳳山區發起掃街，全力宣講，有參與機車騎士在車頭貼上「同意」，表達立場。中央社記者董俊志攝 110年12月17日