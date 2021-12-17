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四大公投
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四大公投107/300

缺席民主守夜活動 林姿妙：要在宜蘭宣講反萊豬

2021/12/17 16:56（12/17 17:21 更新）
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國民黨籍宜蘭縣長林姿妙17日表示，因晚間要在縣內帶隊宣講反萊豬公投，希望可守護45萬名縣民健康，無法北上參加「民主守夜」活動。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 110年12月17日
國民黨籍宜蘭縣長林姿妙17日表示，因晚間要在縣內帶隊宣講反萊豬公投，希望可守護45萬名縣民健康，無法北上參加「民主守夜」活動。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 110年12月17日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙表示，因今晚要在縣內帶隊宣講反萊豬公投，因此缺席國民黨晚間在自由廣場舉辦「民主守夜」活動。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案明天投票。為衝刺4大公投選情，國民黨今天晚間將在自由廣場舉辦「民主守夜」活動，但目前包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及林姿妙都不會參加。

林姿妙受訪時解釋，因晚間要在縣內帶隊宣講反萊豬公投，希望可守護45萬名縣民健康，無法北上參加「民主守夜」活動；至於其他3項公投的立場是否改變？林姿妙只說，「我的立場之前都講得很清楚，不會改變」。

林姿妙先前曾公開表示，反對重啟核四公投，其他3項公投持同意立場。（編輯：李錫璋）1101217

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4項公投案 林姿妙表態：反對重啟核四、3個同意
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