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四大公投
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四大公投106/300

公投日注意保暖 中部以北低溫下探10度

2021/12/17 17:03（12/18 00:22 更新）
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中央氣象局表示，18日中部以北低溫約攝氏12度到14度，民眾出門投票時別忘注意保暖。圖為17日傍晚民眾穿上外套等冬季服飾外出。中央社記者張皓安攝 110年12月17日
中央氣象局表示，18日中部以北低溫約攝氏12度到14度，民眾出門投票時別忘注意保暖。圖為17日傍晚民眾穿上外套等冬季服飾外出。中央社記者張皓安攝 110年12月17日
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（中央社記者余曉涵台北17日電）明天是公投投票日，民眾出門投票要注意保暖，中央氣象局今天表示，受到大陸冷氣團影響，明天清晨是最冷的時候，中部以北低溫約攝氏12度到14度，沿海空曠地區只有10度到11度。

中央氣象局預報員林定宜接受電話訪問表示，今天起大陸冷氣團報到，明天北部、東北部、中部的高溫只有17度到19度，低溫中部以北、東北部清晨只有12度到14度，沿海空曠地區大概只有10度到11度。

林定宜說，明天一整天都是較陰冷的天氣型態，桃園以北及東半部地區會有局部短暫雨，雨勢較明顯的地區是迎風面的基隆北海岸、北部山區或宜蘭山區。

林定宜指出，中南部則是多雲到晴的天氣型態，南部山區也有零星短暫雨。

林定宜說，19日天氣跟18日差不多，20日起冷空氣減弱，溫度逐步回升，每天略回升1到2度，但南方雲系北移，水氣增加，各地都有降雨機率，尤其21日會有較大雨勢。（編輯：陳政偉）1101217

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