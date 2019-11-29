天涼心肌梗塞風險增 男女症狀大不同

氣溫直直落，心肌梗塞風險也增加。國健署強調，心肌梗塞症狀男女有別，男性包括常見的胸悶、呼吸困難、暈眩等；女性則較常有噁心、手麻、背痛、呼吸不順等。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北29日電）氣溫直直落，心肌梗塞風險也增加。國健署強調，心肌梗塞症狀男女有別，男性包括常見的胸悶、呼吸困難、暈眩等；女性則較常有噁心、手麻、背痛、呼吸不順等，務必立即送醫。

衛生福利部國民健康署長王英偉今天表示，天氣轉涼，低溫與早晚溫差大均會造成血管收縮，使血壓上升，增加心臟病、中風急性發作機會，有高血壓、高血脂、糖尿病等三高疾病患者以及心血管疾病患者、年長者等族群，從溫暖的被窩起床後，務必做好保暖，避免疾病上身。

王英偉提出自保4招給民眾參考，他表示，由於長輩對於環境溫度變化反應較不敏銳，建議晚上睡前先將保暖衣物放到床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先添加衣物保暖後再進行活動。

起床後別急著換衣服或運動，最好先補充溫開水，等到身體漸漸暖和以後，再慢慢開始一天各種活動。

針對有早起運動習慣的民眾，王英偉則建議冬天千萬別太早出門，最好等太陽出來、氣溫回升以後再出門運動，或是改在室內運動，衣著上可採洋蔥式穿法，方便隨著溫度變化穿脫衣物；有三高、心血管疾病的患者也應避免單獨爬山、單獨泡湯，盡量攜伴活動，以便相互照應。

此外，慢性病患者務必規律服藥、定期回診並控制飲食，避免氣溫變化起伏增加疾病發作風險；更重要的是，一旦出現心肌梗塞、中風徵兆，務必儘速就醫，可減少死亡及病後殘留失能的嚴重程度。

王英偉說，心肌梗塞徵兆包括胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀，心肌梗塞症狀男女有別，女性則常會出現噁心、手麻、背痛、呼吸不順等，恐危及生命，務必立即送醫。

王英偉也提醒有心臟病史的民眾，任何時間都要隨身攜帶病歷卡與緊急用藥以備不時之需。（編輯：管中維）1081129