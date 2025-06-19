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CNN：美將部署第3艘航艦至以色列附近

2025/6/19 03:58
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）CNN今天引述一名美國官員及兩名知情人士透露，福特號航艦打擊群預計下週部署至歐洲鄰近中東的地區，將是第三艘進入以色列與伊朗衝突附近區域的美軍航艦。

根據美國有線電視新聞網（CNN）等外媒指出，福特號航艦打擊群（The USS Ford Carrier Strike Group）部署至歐洲司令部轄區的計畫去年年底就已排定。但考慮到以色列與伊朗衝突未歇，相關部署可能微調，改至地中海東部靠近以色列的區域。

「紐約郵報」（New York Post）報導，福特號將加入美國航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）及尼米茲號（USS Nimitz）的行列。

卡爾文森號已在波斯灣（Persian Gulf），尼米茲號則在前往中東的路途。

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此外CNN引述以色列官員指出，自6月13日衝突爆發以來，伊朗已對以色列發射約400枚彈道飛彈、1000架無人機，當中約20枚彈道飛彈擊中以色列的平民區。

自6月13日先對伊朗動武引發衝突以來，以色列已有至少24人罹難。（譯者：陳正健/核稿：陳亦偉）1140619

#中東
#美國有線電視新聞網
#紐約郵報
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