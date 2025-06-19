淡水民宅火警1死 2男偷車逃離遭警逮捕

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（中央社記者趙敏雅新北19日電）新北市淡水區一處建物18日晚間起火釀1死1傷，警方追查發現失火時有2名男子駕駛竊得車輛離開，攔截後目視對方身上有燒燙傷痕跡，依涉竊盜罪逮捕2人並釐清是否與火警有關。

新北市政府消防局說明18日晚間6時43分獲報，淡水區忠愛街一處2層樓建物起火，消防人員到場時，2樓已全面燃燒，27歲陳姓男子雙腳灼傷在1樓屋外待援，並稱2樓疑似還有1人沒有逃出。

消防表示，在2樓發現1具焦屍，身旁有炸裂的瓦斯桶，經查死者為24歲林姓男子。火勢於7時13分撲滅，燃燒面積約10坪雜物，起火原因待查。

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新北市政府警察局淡水分局18日深夜指出，送醫的陳男意識清醒，已派員於醫院戒護。另外，警方追查發現火警發生時，有2名男子駕車離開，調閱路口監視器後循線於1小時內在三芝區台2線10K處攔截。

警方表示，車上2名男子皆赤裸上身，且目視身上有燒燙傷痕跡，駕駛的車輛為竊取而來，依涉嫌竊盜罪逮捕2人，並追查2人是否涉及本起火警。（編輯：陳亦偉）1140619