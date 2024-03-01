鋒面掃過冷空氣報到 吳德榮：低溫探9度

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（中央社記者余曉涵台北1日電）氣象專家吳德榮今天表示，今明兩天鋒面過境，強烈大陸冷氣團南下，北部沿海及部分平地最低氣溫降至攝氏9度左右。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今、明兩天鋒面過境，中部以北及東半部有局部雨，南部亦有零星飄雨機率。

吳德榮說，強烈大陸冷氣團南下，北部沿海及部分平地最低氣溫降至9度左右，乍暖還寒應注意添衣保暖。

中央氣象署今天持續發布低溫特報，受到強烈大陸冷氣團南下，2日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，易有局部10度以下低溫，今天苗栗以北局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率。

低溫區域包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生機率，請注意。

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吳德榮說，根據最新模擬顯示，3日白天起、冷空氣減弱，天氣漸好轉、氣溫回升，東半部有局部短暫雨；4、5日轉「高壓迴流」型態，各地區高溫將逐日升至攝氏30度以上，南部局部地區最高溫更達35度，為白天晴暖如夏、早晚涼冷的天氣，西半部及外島易有霧，應注意。

之後又有冷空氣南下，吳德榮表示，6日起另一波鋒面及強冷空氣南下、中部以北再轉濕冷，乍暖還寒頻仍更迭，為初春典型的天氣變化。（編輯：郭諭儒）1130301