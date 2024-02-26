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苗栗三灣9.2度 吳德榮：冷空氣27日緩慢減弱

2024/2/26 08:40（2/26 08:57 更新）
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圖為台北市信義區民眾戴上帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北26日電）據氣象署網站，今天本島平地最低溫為苗栗三灣攝氏9.2度，各地區平地最低氣溫約在9至13度間。氣象專家吳德榮表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，北台灣陰冷，明天上午起冷空氣緩慢減弱。

中央氣象署預報，今天持續受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，清晨北台灣低溫攝氏9至12度，中南部日夜溫差大且南北溫差大，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉9.2度、新北市石門區9.3度；其他縣市部分，台北市信義區及台中市外埔區皆為10.5度、台南市白河區12.4度。

氣象署也發布低溫特報

低溫燈號小百科

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

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，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。基隆、新北至新竹局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天迎風面雲量多，桃園以北、東半部偶有局部少量降雨的機率，北海岸降雨較明顯。

吳德榮提到，今天「強烈大陸冷氣團」影響，北台灣陰冷，其他地區氣溫略降、早晚冷；明天上午起冷空氣緩慢減弱，北台灣偏冷，其他地區早晚冷，仍應注意保暖。

吳德榮指出，28、29日轉「高壓迴流」型態，天氣好轉，氣溫逐日回升，西半部晴朗穩定、易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，3月1日起鋒面過境，中部以北明顯降雨，鋒後另一波「強冷空氣」南下，天氣轉濕冷。3月1日晚至2日晨，有再度挑戰「強烈大陸冷氣團」標準的機率；3月3日冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。期末的模擬、模式調整中，應持續觀察。（編輯：陳政偉）1130226

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