未來一週2波冷氣團 3月1日3000公尺以上高山有機會降雪

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象署今天表示，未來一週有2波冷氣團影響，首波影響至27日，明天清晨新竹以北局部地區可能有攝氏10度以下低溫；3月1日起第2波冷氣團轉濕冷，3000公尺以上高山有機會降雪。

交通部中央氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今天下午至明天新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生。

氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，預計強烈大陸冷氣團影響至27日，明天清晨最冷，北台灣低溫約11至13度，局部可能會有10度以下低溫，南台灣低溫約16至18度；明天白天北部高溫約14至16度、花蓮18度、南部約24度左右。

陳姵安指出，28日、29日冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，但清晨仍然偏涼冷，北部低溫約15至17度，中南部因輻射冷卻，低溫約14至16度；北部白天高溫可回升為21至23度。

陳姵安表示，預估29日晚間起有1波鋒面接近，3月1日通過，接著大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地再轉濕冷；北台灣低溫約12度左右，但近山區或沿海空曠地區仍可能會有不到10度的低溫。

陳姵安提到，3月1日若水氣及溫度能配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可能會有零星降雪的機會。

天氣部分，陳姵安說，27日前在冷氣團影響期間，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；28日、29日冷氣團減弱，各地多雲到晴，以基隆北海岸、東半部、恆春半島零星短暫雨為主；另外，29日清晨台南以北要留意有局部霧或低雲，影響能見度。

陳姵安表示，3月1日因鋒面通過，水氣偏多，全台都有降雨機會，北部及東北部地區短暫雨為主，中部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨；3月2日起水氣減少，東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。目前預估冷氣團3月3日減弱，各地天氣回穩。（編輯：管中維）1130225