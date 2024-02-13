初四日夜溫差大白天高溫約25度 穩定天氣持續到初六
2024/2/13 10:30（2/13 10:50 更新）
（中央社記者陳至中台北13日電）今天是大年初四，各地天氣晴朗穩定，只有花東地區、恆春半島可能出現零星降雨。但要留意日夜溫差大，清晨出現攝氏6度低溫，中午則會升到25度左右。
氣象署預報員陳姵安接受中央社電訪指出，今天各地依舊是晴朗穩定的天氣，但因輻射冷卻效應，日夜溫差大，早起晚歸或外出活動的民眾要隨時留意溫度變化，適時增減衣物。
今天清晨平地觀測到的最低溫為攝氏6度，出現在苗栗、新竹峨眉，氣象署一度針對新竹、苗栗及台南局部地區發布低溫特報（橙色燈號，攝氏6度以下）。中午溫度各地都會明顯提升，預估白天各地高溫普遍在25度左右，南部近山區可達27度、28度。
陳姵安表示，這一波穩定天氣預計會維持到15日（大年初六），16日起（大年初七）東北季風增強，北部及東北部轉涼，桃園以北和東半部、恆春半島有局部短暫雨，其餘地區為多雲到晴。
空氣品質部分，今天因環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積。另外，也要留意節慶活動造成短時間較高濃度。
環境部提醒，台南、安南地區目前空氣品質呈現「紅色警示」，所有族群民眾都應減少戶外活動；中部、雲嘉南地區、仁武、左營地區、金門地區為「橘色提醒」，敏感族群應減少戶外劇烈活動。（編輯：謝雅竹）1130213
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