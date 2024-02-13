國道上午4起車禍 預估下午11處路段易壅塞
2024/2/13 13:22（2/13 13:35 更新）
（中央社記者黎建忠台北13日電）今天是大年初四，高公局統計中午12時前，國道全線交通量為50.7萬車公里，且發生4起車禍；預估下午仍有11處路段會出現壅塞情形。
高公局發出的新聞稿指出，截至上午12時，國道全線交通量為50.7萬車公里，預估今天交通量為133百萬車公里，仍在預期流量的範圍內。
上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹；國1北向南屯至台中系統、永康至安定、楠梓至路竹；國3南向中和至樹林、鶯歌系統至大溪；國3北向大山至西濱、水上系統至竹崎；國5南向南港系統至石碇；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。
另外今天上午國道也發生4起車禍，分別為國1北向257.6公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中線及內線車道；國3北向194.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道；國3北向290.5公里發生小客車追撞事故，占用中線及內線車道；國3北向249公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，4起車禍均造成後方車流回堵。
高公局也研判，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10仁武-左營端等路段。
高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，另建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間。（編輯：謝雅竹）1130213
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