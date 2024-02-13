初五好天氣日夜溫差大 初六晚北部轉涼局部短暫雨

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（中央社記者陳至中台北13日電）明天是春節連假最後一天（14日），各地天氣晴朗穩定，適合走春踏青，但日夜溫差大，早出晚歸記得添衣。15日晚間起東北季風增強，北部及東北部轉涼，且會有局部短暫雨。

根據中央氣象署預報，明天（14日）的天氣和今天差不多，全台白天都有25度以上，中南部可到27、28度，各地多為晴到多雲，但清晨偏冷，日夜溫差大，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，民眾可把握假期尾聲出遊。但要注意馬祖、金門及清晨中南部地區易有局部霧或低雲，恐影響能見度。

15日白天各地仍大多為多雲到晴，晚間起到16日，受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也較涼；北部地區轉為有局部短暫雨，東半部地區及恆春半島也會有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預估17日起東北季風又將減弱，使北部及東北部氣溫回升，清晨因輻射冷卻影響偏冷，東半部及恆春半島有零星短暫雨。

空氣品質部分，根據環境部最新預報，明天（14日）環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，對敏感族群不健康；北部、中部及雲嘉南零星地區，也可能有短時間達到「橘色提醒」等級。（編輯：陳清芳）1130213