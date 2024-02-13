初六鋒面接近 春節過後北台灣先濕涼再回暖

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（中央社記者劉建邦台北13日電）春節連假尾聲，氣象署指出，明天初五開工日白天仍是時多雲的溫暖天氣，但初六（15日）深夜到16日鋒面通過，北台灣轉濕涼，白天18至19度，東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

交通部中央氣象署臉書（Facebook）粉絲專頁「報天氣」今晚貼文指出，15日晚至16日，將有鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣轉涼，白天高溫由14日的25到27度，降至18到19度，其他地區高溫略降1到2度，各地低溫無太大變化。

北部地區15日晚間將轉局部短暫雨，東半部地區及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；沿海、離島風浪會增強，赴海邊活動應留意安全。

氣象署指出，17日（週六）東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，北台灣白天氣溫回升；各地多雲到晴，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

18日至20日（週日至下週二）各地早晚較涼，西半部日夜溫差大，因東南風至偏南風，各地多雲到晴，花東地區、恆春半島有零星短暫雨。

氣象署表示，21日鋒面通過及北方冷空氣南下，各地氣溫漸下降轉冷，北部及東半部轉有局部短暫陣雨，其他地區多雲；22日、23日受冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷有局部短暫雨，其他地區早晚偏冷及多雲，後期冷空氣強度仍不確定。

天氣風險公司臉書發文指出，因高壓迴流帶東南到偏南風影響，今白天氣溫緩慢回升，北部高溫到25度以上，中南部更高，約26至28度，內陸地區近30度，日夜溫差大，類似氣溫可維持到15日。

天氣風險公司也預測，15日深夜隨鋒面接近，北部、東半部雲量增多；16日凌晨鋒面通過台灣北部近海後，東北季風短暫南下，下次東北季風增強的時間可能要等到下週中後期。（編輯：陳清芳）1130213