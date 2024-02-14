初五返工車潮 估國1國5北向上午3路段壅塞

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）今天是初五，交通部高速公路局表示，上午國道壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯至后里，以及國5北向宜蘭至坪林等路段，建議中部民眾於中午前出發，避免遇到塞車。

高公局新聞稿指出，今天凌晨0時至5時的交通量為13.7百萬車公里，為平日年平均3.9百萬車公里的3.5倍；目前全國道路況大致正常，截止今天上午7時，交通量為18百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。

高公局表示，預判今天上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯至后里；國5北向宜蘭至坪林等路段。

高公局建議，西部國道北向用路駕駛，南部地區民眾可於上午9時前出發，中部地區民眾於中午12時前出發，國5北向用路駕駛於上午9時前啟程。

高公局指出，今天疏導措施包括中午12時至凌晨0時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口。

此外，今天下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制，其餘疏導措施包含單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速，並透過高速公路1968網站及App，於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：張銘坤）1130214