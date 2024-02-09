春節憂心車輛拋錨 汽修技師教你簡易自救

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）春節期間到郊外出遊最怕遇到車輛拋錨，有數十年汽修經驗技師建議，除了做好行前車輛檢查外，車內也可自備千斤頂（或補胎劑）、電瓶救援線，能及時解決部分拋錨問題。

擁有20多年汽車修護經驗的技師許曉銘向中央社記者表示，車輛務必定期保養，包括更換機油、檢查電瓶、水箱水、變速箱油、胎紋與胎壓等，能減少半路拋錨的機率。

連假期間許多汽修保養廠未營業，若出遊遇到車輛拋錨，較難及時找到救援，許曉銘建議，車上可準備工具及救援設備，能簡易排除部分問題。

許曉銘說，若車輛爆胎，可用工具轉鬆爆胎車輪螺絲、用千斤頂將車輛頂高後卸下，再換上備胎；近年許多車款配備自動補胎劑，爆胎時可接上輪胎氣嘴，但仍須盡快到保養廠檢修。

若因忘關車燈而導致電瓶沒電、無法發動，許曉銘建議，車內可準備救援線，請求其他車輛協助救援，或在車上準備充飽電的救車電源，都能及時解決電瓶沒電的問題。

許曉銘說，如果車輛拋錨情況無法自行排除，務必站在安全處等待救援，若天色昏暗，一定要用手電筒照明警示，以策安全。（編輯：林恕暉）1130209